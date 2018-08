Homem que matou ex-companheira fugiu de obra da Cadeia em Serra Talhada

O homem que matou a ex-companheira na manhã dessa sexta-feira (17) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, era detento do Presídio de Salgueiro. Ele fugiu nesta manhã de uma obra de reforma na Cadeia de Serra Talhada, que está desativada, junto com outros oito detentos. Após a fuga, foi até a residência da ex-companheira, identificada como Márcia Daniela de Lima Silva, 29 anos, a matou a facadas e cometeu suicídio.

De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), Luiz Vicente de Oliveira, 52 anos, e os outros detentos trabalhavam no local com a autorização do juiz da Vara de Execução Penal. A Seres informou que abrirá um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da fuga. O detento era do Presídio de Salgueiro.





Via NE10