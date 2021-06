Homem que perdeu olho após ação da PM em protesto no Recife deixa hospital; segunda vítima deve passar por cirurgia

O adesivador de táxis Daniel Campelo, que teve um olho retirado após ser atingido por uma bala de borracha atirada pela Polícia Militar, teve alta hospitalar após três dias de internação. O trabalhador foi agredido durante uma ação truculenta da PM em repressão a um protesto pacífico contra Bolsonaro (sem partido), no Recife. Além dele, outro homem também perdeu um olho no ataque.

A alta hospitalar foi confirmada nesta quarta-feira (2), pelo Hospital da Restauração (HR), no Derby, região central da cidade. Daniel Campelo, de 51 anos, saiu do hospital às 15h42 da terça-feira (1º), segundo a unidade de saúde.

Também nesta quarta-feira, as famílias dos feridos participam de uma reunião na sede da Procuradoria Geral do Estado, junto com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, e o Procurador Geral do Estado, Ernani Médicis.