Homem quebra condicional e é preso em Serra Talhada

Na noite desta sexta-feira (12), ocorreu uma prisão por porte ilegal de entorpecente e quebra de condicional em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu no Bom Jesus, por volta das 20h30.

Segundo as informações, Policiais Militares do 14°BPM, durante patrulhamento, visualizaram os envolvidos em atitude suspeita que durante aproximação jogaram um invólucro plástico com uma porção de uma substância análoga à maconha.

Durante abordagem, nenhum dos envolvidos afirmaram ser proprietário da substância. Ao realizar busca no Inforpol foi constatado que o imputado 01 estava no semiaberto quebrando a condicional.

Diante os fatos os envolvidos foram conduzidos a DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto