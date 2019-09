Homem quebra medida protetiva e força sexo com ex-mulher em Serra Talhada

Um homem de 34 anos foi detido pela polícia na tarde dessa terça-feira (17), após quebrar uma medida protetiva em favor da sua ex-mulher, uma agricultora de 40 anos. O caso foi registrado no bairro Ipsep em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher relatou que seu ex-marido lhe forçou a fazer sexo com ele, achando pouco o que tinha sido feito, levou seu filho e através de ligações telefônicas, ameaçava matar seus familiares, caso ela não retomasse o relacionamento.

Ainda de acordo com a PM, a vítima também informou que o acusado ameaçou divulgar vídeos íntimos do casal nas redes sociais. Além disso, o agressor usava áudios do filho para atrair a mãe.

O caso aconteceu há quatro dias, mas só foi registrado nessa terça-feira porque policiais fizeram uma visita a vítima, para se certificar que a medida protetiva estava sendo cumprida.

Diante do fato, foi feito deslocamento até a residência do imputado que foi detido e encaminhado para a delegacia local.