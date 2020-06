Homem quebra objetos de casa após mulher proibi-lo de continuar com bebedeira em Serra Talhada

Um homem quebrou vários objetos de sua própria residência depois de ter sido proibido pela sua esposa de continuar com bebedeira. O fato foi registrado na madrugada dessa quinta-feira (18), na Rua 10, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

De a cordo com o 14º BPM, a vítima relatou que estava consumindo bebida alcoólica com seu companheiro e pediu para o mesmo parar com o uso de bebidas, ao tentar recolher os copos, ele ficou alterado e começou a quebrar algumas coisas dentro de casa, inclusive a porta.

O casal foi conduzido até a delegacia local, para adoção das medidas cabíveis.