Homem sai de SP com mais de 29 quilos de crack escondidos em painel de carro e é preso em PE

Um homem de 47 anos foi preso por tráfico interestadual de drogas após sair de São Paulo com 29,8 quilos de crack escondidos no painel de um carro. A Polícia Civil divulgou, nessa quinta-feira (27), a prisão em flagrante de Iranildo Rodrigues Nunes, que ocorreu no domingo (3), quando ele passava por Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

A ação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com o delegado Vinícius Notari, titular da Delegacia de Roubos e Furtos, o homem preso começou a ser investigado pela suspeita de roubos a bancos. Ao longo das investigações, a polícia descobriu que ele trazia drogas a Pernambuco.

“Tomamos conhecimento de que Iranildo teria viajado do Recife para São Paulo com o objetivo de trazer um veículo contendo drogas e armas. Diante disso, foi feito o monitoramento e identificou-se qual o veículo que ele estava trazendo. Várias equipes se deslocaram ao longo da BR-101, por onde ele passaria, e, quando ele estava em Palmares, conseguimos fazer a abordagem policial”, afirma.

Iranildo tem passagem pela polícia pelos crimes de roubo e homicídio. Quando foi preso desta vez, ele cumpria pena em regime aberto.

“Ao ser indagado, ele disse que tinha, de fato, recebido um valor para trazer o carro, mas que segundo ele, não tinha conhecimento de nada ilícito. Feita a revista no automóvel, identificamos, dentro do painel, 29,8 quilos de crack. Ele se limitou a dizer que pegou o carro em São Paulo, não disse com quem, e que queria entregar no Aeroporto Internacional do Recife”, explica Notari. (G1)