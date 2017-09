Homem se enforca dentro de casa no bairro Vila Bela em Serra Talhada

Um homem de idade não revelada se enforcou na manhã desta sexta-feira (29), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o suicídio aconteceu na Quadra 34 Lote 21. A vítima foi identificada preliminarmente por Pedro, o mesmo era bem conhecido na comunidade por consertar panela de pressão e fogão.

A família aguarda a chega do IML (Instituto de Medicina Legal) para liberação do corpo da vítima, que ainda se encontra no local.

Em breve maiores informações…