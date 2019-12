Homem sem CNH é detido transportando bebê no banco dianteiro na BR-423

Um homem foi detido por conduzir um veículo adulterado e transportar um bebê de cinco meses no banco dianteiro do carro no sábado (21), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo havia sido roubado em fevereiro de 2013, em Salvador, na Bahia.

Ainda segundo a PRF, o condutor do automóvel é pai do bebê, que estava no colo da mãe. No banco traseiro estava uma criança de 5 anos que não fazia o uso do equipamento de segurança adequado, conforme informou a polícia.

O homem foi detido e encaminhado junto com o carro para a Delegacia da Polícia Civil de Garanhuns. Ele deverá responder pelos crimes de receptação de veículo e por dirigir sem a devida habilitação. (G1)