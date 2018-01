Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Um homem identificado como Erivaldo Moreno de Souza, de idade não revelada, sofreu uma tentativa de homicídio no início da tarde deste sábado (27) no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O atentado ocorreu na Rua 1.

Segundo informações, dois homens não identificados chegaram em uma motocicleta de cor branca, de placa não anotada, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o mesmo. Os algozes se evadiram, tomando destino ignorado.

Ainda de acordo com informações, A vítima foi socorrida para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) e se encontra nesse momento no bloco cirúrgico.