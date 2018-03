Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem identificado como a Romildo Pedro da Silva, de idade não revelada, sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa sexta-feira (30), na Rua S, nas proximidades do ‘Bar de Zé Américo’, no bairro do Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o atentado aconteceu por volta das 21h00 , quando dois homens não identificados em uma motocicleta CG 150 fizeram vários disparos de arma de fogo contra a vítima e fugiram em seguida sem deixar pistas.

Ainda de acordo com informações, Romildo foi socorrido de imediato por populares ao Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) e não corre risco de morte, pois foi atingido apenas de raspão.