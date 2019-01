Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Um homem identificado como Elton Jonas, de 34 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (04) por volta das 20h30, na Travessa 02, no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações apuradas pelo Jornal Desafio Online, o homem estava em um bar nas proximidades do Cristo, quando dois homens não identificados em uma moto se aproximaram do mesmo e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com informações, Elton conseguiu fugir do local, mas foi perseguido por um dos criminosos, e foi alvejado por pelo menos cinco disparos, que atingiram o tórax, rosto, entre outras partes do corpo.

A vítima foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Até o fechamento desta matéria, o Jornal Desafio foi informado, que Elton Jonas está no bloco cirúrgico.