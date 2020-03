Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Ipsep, em Serra Talhada

Um homem identificado preliminarmente como Antônio Ivanildo, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (20) na Av. João Kehrle no bairro do Ipsep, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, dois homens não identificados em uma motocicleta, se aproximaram da vítima que estava na calçada de um mercadinho e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a mesma, que foi atingida nos braços e nas pernas.

Ainda de acordo com informações, Antônio foi socorrido de imediato pela a equipe da Guarda Municipal que passava pelo o local, e em seguida foi encaminhado para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

A vítima não corre risco de morte. Os algozes fugiram sentido BR-232, tomando destino ignorado.