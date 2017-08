Homem sofre tentativa de homicídio no bairro Mutirão, em Serra Talhada

Por volta das 19h00 deste sábado (26), um jovem sofreu uma tentativa de homicídio no bairro do Mutirão, na cidade de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo populares, dois homens em uma motocicleta Honda Bros, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais a atingiram no tórax. A vítima, sofre de problemas mentais e foi socorrida por populares para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde foi atendido pela a equipe médica de plantão. A vítima foi identificada como Athos Jean Pereira da Silva, 24 anos.

Após a prática do crime, os algozes se evadiram do local tomando destino ignorado.

De Nayn Neto