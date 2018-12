Homem sofre traumatismo craniano após ser agredido enquanto estava sentado em praça de Sertânia

Um homem de 26 anos foi agredido na quarta-feira (26) enquanto estava sentado em uma praça em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que o homem estava sentado na Praça do Alto do Rio Branco quando três homens chegaram e começaram a lhe agredir com chutes, socos e pauladas na cabeça.

Ainda segundo a PM, a vítima foi levada para o hospital com traumatismo craniano. O médico informou que o homem foi transferido para o Recife, mas não corre risco de morte. A Polícia Civil vai investigar o caso.