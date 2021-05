Homem suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos é agredido por populares em Petrolina

Moradores do bairro Cacheado, em Petrolina, Sertão do São Francisco, agrediram fisicamente um homem suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos, no último sábado (8). A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h e encontrou o indivíduo caído com vários ferimentos provocados pela surra que levou. Familiares e vizinhos disseram aos PMs que as agressões aconteceram após a família descobrir que ele vinha abusando sexualmente da filha desde que ela tinha apenas sete anos. Outra menina de sete anos e um menino de 11 também teriam sido vítimas dos abusos. O acusado foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar as denúncias de estupros.

