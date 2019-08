Homem suspeito de matar a tia em Brasília é preso no Sertão de PE

Um homem de 38 anos suspeito de matar a tia em Brasília, foi preso na última a sexta-feira (09) em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco. Ele estava dentro de um ônibus interestadual no momento da abordagem. Os policiais descobriram o itinerário da viagem e o encontraram na cidade. Segundo a polícia, ele teria informado que seguiria para Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e depois a Alagoas.

A tia do suspeito tinha 68 anos e foi assassinada na manhã da quinta-feira (08), dentro da casa de parentes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ter cometido o crime, ele embarcou em um ônibus com destino ao Piauí e depois pegou outro em direção a Pernambuco.

O homem foi encaminhado a delegacia de Polícia Civil da região e será transferido no sábado (10) de volta à Brasília para a continuidade dos procedimentos legais. (G1)