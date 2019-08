Homem suspeito de matar menino em PE morre após passar mal dentro de presídio de Arcoverde

O homem suspeito de matar o menino de oito anos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, morreu dentro do presídio de Arcoverde, no Sertão, na manhã dessa quarta-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito passou mal e foi levado para enfermaria da unidade prisional, onde morreu. A causa da morte ainda não foi identificada.

O homem foi preso na última quinta-feira (1º) e confessou que matou o menino. A criança estava desaparecida desde o dia 15 de julho, e foi encontrada em um terreno baldio no dia 20.

O corpo do homem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Entenda o caso

Dois homens confessaram participação na morte da criança de oito anos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O menino estava desaparecido desde o dia 15 de julho e foi encontrado morto em um terreno baldio no dia 20.

Segundo a Polícia Civil, eles foram presos na quinta-feira (1º), suspeitos de estuprarem duas mulheres e também confessaram que também mataram o menino.

A criança vivia com os avós maternos no bairro Massaranduba e foi vista pela última vez com vida em um armazém de reciclagem. A criança estava com um ferimento na cabeça quando foi encontrada. (G1)