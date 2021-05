HOMEM SUSPEITO DE MATAR NAMORADA A PEDRADAS É ENCONTRADO MORTO, DIZ POLÍCIA

Por Walder Galvão, G1 DF — A Polícia Civil do Distrito Federal informou, no começo da tarde desta segunda-feira (24), que Valdemar Medeiros Sobreira, de 46 anos, suspeito de assassinar a namorada, em Brasília, foi encontrado morto em um hotel, no centro da cidade de São Paulo (SP).

Os investigadores procuravam por ele desde domingo (23), depois que a empresária Karla Regina Vieira Pucci Guimarães, de 48 anos, foi encontrada morta, na funerária da qual era dona, na região do Paranoá. O corpo dela foi achado por um filho e, segundo a investigação, a mulher foi morta a pedradas.

Durante a manhã, a polícia do DF havia divulgado imagens de Valdemar saindo da funerária. De acordo com a investigação, o homem fugiu após matar Karla e cometeu suicídio no quarto de um hotel que pertence a família dele.

O corpo de Valdemar foi encontrado pela Polícia Militar de São Paulo. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, em Bom Retiro.