Homem suspeito de praticar furtos é encontrado morto em posto de combustíveis de Salgueiro

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta terça-feira (22) em um posto de combustíveis, que fica às margens da BR-232, no bairro Planalto, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 2h, José Romilson Pereira Gomes, foi achado sem vida, e com marcas de tiros ao lado de alguns caminhões.