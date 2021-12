Foi detido neste último final de semana, o homem suspeito de ser um dos autores do homicídio do Cabo Francisquinho em São José do Belmonte, na última terça feira 07 de dezembro, foi morto a tiros em frente a delegacia de Salgueiro.

Jorginaldo Braz da Silva conhecido por Naldo Careca, já tinha passagem pela a polícia.