Homem tem genitália queimada por companheira em Nazaré da Mata

Um homem de 28 anos deu entrada no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, na última sexta-feira (18), após sofrer queimaduras em 15% do corpo, na área da genitália. Thiago Antonio do Monte teria sido queimado pela companheira, com quem tinha um relacionamento de três meses, em Nazaré da Mata, na Mata pernambucana.

De acordo com a polícia, os dois seriam moradores de rua e usuários de drogas. Segundo a vítima, ele dormia quando a mulher jogou álcool e ateou fogo em seu corpo. Além da genitália, Thiago teve queimaduras de segundo grau no tórax e nos braços. Ele segue internado na unidade de saúde e o quadro é estável.

De acordo com policiais, Thiago seria ex-presidiário, com passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio devido à gravidade das lesões. O caso está na Delegacia de Nazaré da Mata, que realiza diligências na intenção de localizar a agressora.

