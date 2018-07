Homem tem perna dilacerada ao ser atropelado por caminhão em Salgueiro

Aconteceu um grave atropelamento por volta das 15h30 do último domingo (08), no cruzamento da BR-232, nas imediações da concessionária Aliança Motos (Honda), em Salgueiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Genilson Domion Nunes de Menezes, 33 anos, teve a perna direita dilacerada por um caminhão no momento que fazia a travessia da Avenida Major Antônio Rufino para o Copo de Cristal.

Os bombeiros foram chamados e chegaram rapidamente ao local para prestar auxílio à vítima, que reside no bairro Novo Salgueiro. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem atropelado apresentava sinais de embriaguez. Ele foi socorrido para o Hospital Regional de Salgueiro consciente e não corre risco de morte.

Via Blog Alvinho Patriota