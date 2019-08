Homem tenta cometer suicídio e atira na própria cabeça em Serra Talhada

Um homem de 45 anos tentou tirar a própria vida na madrugada desse domingo (18), no bairro da Caxixola em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o envolvido tentou suicídio atirando contra sua própria cabeça, com uma arma de fogo, sendo entregue ao efetivo pelo Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a PM, a esposa do homem informou aos policiais que seu companheiro passou o dia no sítio consumindo bebidas alcoólicas e quando chegou na sua casa, pegou sua arma e colocou na cintura, e após alguns minutos entrou para o quarto e efetuou um disparo em sua própria cabeça.

A arma não possuía nenhum documento regular. Diante o fato, a arma foi entregue na delegacia local.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam). Até o fechamento desta matéria não foi informado o estado de saúde da vítima.