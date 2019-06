Homem tenta esfaquear idoso no Centro de Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia, causou uma grande baderna na manhã dessa sexta-feira (7), no mercado público no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o imputado estava embriagado, querendo quebrar as bancas do mercado. Ainda de acordo com a PM, o desordeiro pegou uma faca peixeira de um açougue e tentou esfaquear um idoso de 79 anos.

As partes foram conduzidas até a delegacia local, onde o imputado foi submetido a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).