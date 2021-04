Homem tenta estrangular e queimar mulher com cigarro em Serra Talhada

Nesta segunda-feira (12), aconteceu mais dois casos de violência doméstica em Serra Talhada. Os casos aconteceram no Rosário e no Bom Jesus.

Por volta das 16h30, Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados, via central de Operações, para verificar uma denúncia de violência doméstica, no Rosário. De imediato, foi realizado deslocamento ao local onde o agressor foi encontrado próximo a residência, e segundo a vítima, ele havia tentado estrangulá-la e queimá-la com um cigarro, ameaçando-a de morte. Em seguida quebrou os vidros das portas e janelas da residência.

Logo em seguida, 20h3050, os Policiais foram solicitados para realizar deslocamento para atender uma denúncia de violência doméstica no Bom Jesus. Chegando ao local, foram informados pela vítima 02 que o imputado havia lhe agredido com empurrões e puxões de cabelo, bem como agrediu verbalmente a envolvida 01 (enteada).

A vítima 01 informou ainda que na tentativa de defender-se, fez uso de uma barra de metal. Diante dos fatos apresentados, todas as partes foram conduzidas à DPC local para adoção das medidas cabíveis.

Do Nayn Neto