Homem tenta fugir com ambulância após sofrer acidente em PE

Um homem tentou fugir com uma ambulância na segunda-feira (23) após sofrer um acidente em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o homem sofreu um acidente, foi socorrido e levado para ser atendido no Recife.

Ainda de acordo com a PM, ele recebeu alta e foi transferido de volta para Garanhuns. Enquanto o motorista e a enfermeira foram lanchar, ele ficou na ambulância e foi embora dirigindo o veículo.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito em São Caetano. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Caruaru, onde foi verificado que havia um mandado de prisão expedido por homicídio. O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. (G1)