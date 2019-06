Homem tenta matar mulher a golpes de faca em Serra Talhada

Uma mulher de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã dessa segunda-feira (24) em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atacada por um homem com um golpe de faca peixeira no rosto. A agressão foi registrada na Rua do Cruzeiro, no bairro Borborema. Ainda de acordo com a PM, o casal passou o dia todo ingerindo bebida alcoólica.

Ao realizar rondas no referido bairro, o policiamento se deparou com acusado andando na BR-232, ao ser abordado nada foi encontrado, mas ao ser questionado sobre a faca, o mesmo informou que estava em sua residência e entregou a arma branca à polícia. O homem foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. A mulher foi socorrida para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).