Homem tenta tirar a própria vida, após brigar com esposa em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos tentou tirar a própria vida na madrugada desse domingo (06), após brigar com a sua esposa, de idade não revelada.

De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que após ter discutido com a esposa, o jovem se trancou no banheiro de posse de uma faca. De imediato, a PM conseguiu retirá-lo do cômodo e perceberam que ele havia se cortado na região dos pulsos.

Diante o fato, a vítima foi conduzida para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam) onde recebeu os primeiros socorros.