Homem tenta tocar fogo na agência da Caixa Econômica Federal do Centro de Petrolina

O Corpo de Bombeiros de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, controlou na noite do sábado (23) um princípio de incêndio que atingiu a agência da Caixa Econômica Federal, que fica no Centro da cidade.

O fogo teria sido provocado por um homem que chegou ao local em uma motocicleta com um galão de gasolina. Ele espalhou o produto, tocou foco e fugiu em seguida. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O caso vai ser investigado pela Polícia Federal. Até a publicação desta matéria não tivemos informações sobre a identidade do suspeito e se houve prisão.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou o seguinte. “A CAIXA esclarece que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais, e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. A agência Petrolina ficará fechada para manutenção neste domingo, e será reaberta normalmente amanhã (25)”. (G1)