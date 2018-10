Acionados por populares, Policiais Militares do 14º BPM, seguiram até o bairro Vila Bela em Serra Talhada, para averiguar uma denúncia de que o imputado estaria agredindo a vítima com um pedaço de madeira. Chegando ao local, foi verificado que a vítima se encontrava com vários hematomas na região das costas.

O imputado foi encaminhado até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.