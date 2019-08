Homens confessam participação na morte de criança de 8 anos em PE, diz polícia

Dois homens confessaram participação na morte da criança de oito anos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O menino estava desaparecido desde a segunda-feira (15) e foi encontrado morto em um terreno baldio no sábado (20).

Segundo a Polícia Civil, os homens foram presos na tarde desta quinta-feira (1º), suspeitos de estuprarem duas mulheres. Após buscas nas casas deles e interrogatórios, eles confessaram que também mataram o menino. Ainda de acordo com a polícia, a investigação vai continuar.

A criança vivia com os avós maternos no bairro Massaranduba e foi vista pela última vez com vida em um armazém de reciclagem. A criança estava com um ferimento na cabeça quando foi encontrada.