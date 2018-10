Adolescente é vítima de tentativa de homicídio dentro de casa em Serra Talhada

Um adolescente foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desse domingo (07), no distrito de São João do Barro Vermelho, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens chegaram na residência da vítima quebraram a porta, invadiram o local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o adolescente. O mesmo foi atingido na região do ombro e braço direito.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), onde recebeu atendimento de urgência, mas não corre risco de morte.

Até a publicação desta matéria, a autoria e motivação do crime são desconhecidas.