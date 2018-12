Homens invadem residência, roubam carro e fazem reféns no Agreste de PE

Na noite dessa quinta-feira (21) dois homens foram assaltados e feitos de reféns em Buíque, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, quatro homens encapuzados e armados invadiram a casa e renderam o dono do imóvel e um amigo dele, que estava no local. Os suspeitos amarraram as vítimas e as agrediram.

Ainda segundo a PM, as vítimas disseram que os suspeitos queriam dinheiro. Como não encontraram, levaram objetos pessoais e um veículo. A polícia realizou rondas para encontrar os supostos criminosos, mas eles não foram encontrados. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)