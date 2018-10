Homens morrem após batida entre duas motos na BR-428, no Sertão de PE

Dois homens morreram nesse domingo (28) após a batida entre duas motocicletas. O acidente aconteceu na BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as duas motocicletas seguiam no mesmo sentido da rodovia, quando colidiram lateralmente e os condutores caíram das motos..

As vítimas, Adernil Freire dos Santos, 52 anos, e André Matias da Silva, 65 anos, morreram no local. Segundo a PRF, os homens não tinham a Carteira Nacional de Habilitação. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Petrolina (IML). (G1)