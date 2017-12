Homens são detidos com arma e munições em Serra Talhada

Ao avistar o policiamento do GATI/14º BPM, dois homens em uma motocicleta Honda Fan 125, cor vermelha, placa KGO-3554, ficaram em atitude suspeita, as margens da BR 232, no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada-PE, na madrugada dessa terça-feira (05). Ao serem abordados, foi encontrado na cintura do GFdaSF, 47 anos, casado, pedreiro, revólver calibre 38, marca taurus, nº de série 1886113 com capacidade para 06 (seis) munições, contendo 06 (seis) munições calibre 38 intactas. Diante o fato, o imputado juntamente com a arma apreendida foi conduzido à DPC local onde foi autuado em flagrante delito.

Outro flagrante de porte ilegal de arma aconteceu no bairro Vila Bela, por volta das 22h30 dessa terça-feira (05).

Quando na Operação Carrossel, Policiais Militares do GT 01 do 14º BPM juntamente com o Oficial do CECOP se depararam com quatro indivíduos conduzindo motocicletas. Que ao notar a presença do policiamento, adentraram no bairro de forma suspeita.

Diante do fato, foi realizado um acompanhamento e em frente à Escola local foi realizada abordagem, onde na mochila de costas que estava com o DdaS P, 21 anos, foi encontrado um (01) revólver calibre 38, marca taurus, nº de série 1948758 com capacidade para 06 (seis) munições, contendo 06 (seis) munições calibre 38 intactas, além de 10 (dez) munições intactas do mesmo calibre em uma bolsa menor e 01 (uma) faca peixeira.

O suspeito conduzia uma motocicleta Honda Bros, vermelha, placa PFZ 0455. O L de S M, 23 anos estava pilotando uma motocicleta Honda CG 125 Fan, preta, placa PGK 3261 e o MSde O, 22 anos uma Honda XRE 300, vermelha, placa OYP 3713, ambos de maneira perigosa (empinando). Todos os envolvidos foram conduzidos à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.