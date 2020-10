Homens são detidos com armas e munições em Serra Talhada

Imagem ilustrativa

Quatro homens foram detidos com armas e munições na noite dessa terça-feira (06), no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A polícia recebeu denúncias de que os homens estavam armados.

Segundos informações da Polícia Militar, os homens foram flagrados próximo a um veículo modelo Nissan Frontier, cor preta, e ao perceber a aproximação dos policiais, um dos envolvidos se dirigiu até o veículo tentando esconder algo. Foi realizado a abordagem pessoal nos quatro homens, mas nada foi encontrado.

Durante a revista no veículo, foi encontrado um carregador com 15 munições intactas no banco do motorista e no piso, por trás do banco do motorista, foi encontrada uma pistola TAURUS calibre 380 e um carregador com 15 munições.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia local e caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e munições.