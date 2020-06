Homens são detidos com drogas no cemitério de Serra Talhada

Dois homens foram detidos pela polícia na tarde dessa segunda-feira (15), após serem flagrados com drogas em cima de jazigos do Cemitério Público de Serra Talhada, no bairro Borborema.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos envolvidos conseguiu fugir. Durante a abordagem, foi encontrado no local dois cachimbos de crack e um dos homens estava com uma faca peixeira na cintura.

Ainda de acordo com a PM, a dupla confirmou em depoimento, que estava fazendo uso de drogas no local.

Diante dos fatos, os dois imputados e o material foram encaminhados até a delegacia local, para medidas cabíveis.