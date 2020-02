Homens são presos após assalto a igreja no Sertão de PE

Dois homens foram presos na madrugada dessa sexta-feira (31), após roubarem uma igreja evangélica no bairro Terras do Sul, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados após abordagens próximas ao local do roubo. Na carroça onde eles estavam, foram achadas a caixa de som da igreja, além de um facão, um serrote e um tesoura de poda.

A polícia informou que ficou sabendo do roubo após o pastor da igreja afirmar que tinha sido ameaçado por um homem com um facão. Além do roubo da caixa de som amplificada, os suspeitos também danificaram algumas cadeiras do templo religioso. Os dois foram levados para a delegacia. (G1)