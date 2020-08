Homens são presos com 40 kg de maconha na BR-232, em Serra Talhada

Dois homens, de 25 e 23 anos, que transportavam 40 kg de maconha, foram presos no sábado (15) na BR-232. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga foi encontrada no porta-malas de um carro em Serra Talhada, no Sertão de Pernambucano.

Ainda segundo informações da PRF, um veículo com placas de Arcoverde foi abordado pelos policiais no km 405. A PRF percebeu que os ocupantes do veículo estavam nervosos e realizaram uma verificação até encontrar a droga em três sacos no compartimento de bagagem do automóvel.

A PRF ainda informou que o motorista vinha com a maconha de um povoado de São José do Belmonte e entregaria uma parte da droga em Arcoverde e outra no Recife. Ele foi encaminhado com o passageiro e o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

