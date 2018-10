Homens são presos com cinco celulares escondidos dentro de uma melancia, no Sertão de PE

Dois homens foram presos na Avenida Honorato Viana, em Petrolina, Sertão de Pernambucano, após abordagem de uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar, na terça-feira (2). Os suspeitos estavam com uma melancia, que apresentava um corte quadrado. Ao retirar a tampa e verificar o que tinha dentro da fruta, os policiais encontraram cinco aparelhos de celular. Os homens não tinham as notas ficais dos produtos.