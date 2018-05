Homens são presos com mais de 18 kg de maconha em Floresta, no Sertão de PE

Dois homens foram presos com 18,3 kg de maconha na noite dessa quarta-feira (17), na rua Capitão Emílio Novaes na cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, dois policiais fizeram uma abordagem em um veículo Fiat Strada com dois ocupantes. Durante a abordagem foi feita uma revista tanto nos ocupantes quanto no próprio carro, no qual foi percebido um forte cheiro vindo da carroceria do mesmo.

Ao fazer a vistoria da carroceria os policiais encontraram dois sacos cheios de maconha pronta para o consumo, pesando ao total 18,3 kg. Ao ser questionado a quem pertencia a droga, um dos imputados informou que a mesma era de sua propriedade e que iria vendê-la para uma terceira pessoa, o valor da negociação seria de R$ 7.200.

De imediato foi dada voz de prisão aos imputados e a droga foi apreendida. Além da maconha também foi encontrado com os imputados uma quantia no valor de R$76 e três trouxinhas de cocaína pesando duas gramas. Os objetos apreendidos juntamente com os dois homens foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Floresta e apresentados a autoridade policial plantonista.

Via Blog do Elvis