Homens são presos com mais de 40kg de maconha no Sertão de PE

A polícia prendeu nesse domingo (22) três homens que estavam em um carro com cerca de 41kg de maconha pronta para o consumo. A droga estava no porta-malas do veículo. A prisão aconteceu durante um patrulhamento na BR-460, entre o município de Salgueiro e o distrito de Riacho Pequeno, no Sertão de Pernambuco.