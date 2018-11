Homens são presos em Salgueiro tentando fraudar Operação Carro-Pipa

Policiais militares do 8° BPM prenderam na tarde dessa quarta-feira, 14, dois homens residentes no município de Parnamirim-PE flagrados tentando fraudar a Operação Carro-Pipa do Exército. O flagrante aconteceu na BR-116, nas imediações da Serra do Boi Morto, em Salgueiro.

De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam trafegando em uma moto Honda Pop 100 com dois GPS´s de caminhões-pipas colados na carenagem. O equipamento é usado para fiscalizar se os motoristas estão abastecimento as comunidades corretamente.

A dupla foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro e a moto apreendida para adoção das medidas necessárias.

Via Blog Alvinho Patriota