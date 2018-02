Homens são presos na cidade de Flores, após assaltar taxista serra-talhadense na PE-365

Na madrugada deste domingo (18), por volta das 02h00 Polícias Militares do 14º BPM recuperaram o veículo roubado de um taxista de serra-talhadense, que teve seu veículo tomado de assalto na PE-365, em Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão do Pajeú. Os suspeitos foram presos após colidirem o veículo na Serra do Brocotó e tentarem se hospedar em uma pousada na cidade de Flores, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu após o efetivo ser informado pela Central de Operações sobre um veículo Fiat Siena cor branca, placa PGR 6426, que havia sido tomado de assalto por dois homens armados de revólver que apanharam o Táxi na rodoviária de Serra Talhada e seguiram na direção de Santa Cruz da Baixa Verde, nas proximidades do Bar do Grilo, onde anunciaram o assalto e mandaram o motorista descer do carro e seguiram em direção a Triunfo-PE. Policiais Militares das GTs de Triunfo, Santa Cruz e Flores passaram a fazer rondas intensivas e bloqueios no intuito de localizar o veículo e os imputados, devido à operação montada rapidamente pelo efetivo do 14º BPM, os assaltantes, que já estavam cercados, colidiram o veículo próximo à entrada do Brocotó, localizada entre os municípios de Triunfo e Flores, e adentraram na caatinga. Após o policiamento localizar o veículo, continuaram as rondas no intuito de localizar os meliantes.

Os policiais militares, que ainda estavam no encalço dos indivíduos, localizaram os mesmos dando entrada em uma pousada na cidade de Flores, e imediatamente efetuaram a prisão dos imputados, tendo apreendido com os mesmos um revólver, facão, uma porção de maconha, R$492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais) em espécie e chaves e grampos para abrir cadeados e fechaduras. Os suspeitos foram identificados como: Cassiano Ricardo de Souza Vencelau, 31 anos e Aécio Flávio Bezerra de Brito, 30 anos.

Diante dos fatos os suspeitos e os materiais ilícitos foram apresentados a Delegacia de Policia Civil de Serra Talhada, para serem tomadas as medidas cabíveis.

De Nayn Neto