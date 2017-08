Homens são presos no Sertão de PE transportando drogas em ônibus de viagem

Dois homens foram presos na noite da última sexta-feira (25), na cidade de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, transportando drogas em um ônibus que fazia linha entre as cidades de Cabrobó, no Sertão, e Recife. Com os homens, a polícia encontrou 10,5 KG de maconha. De acordo com os suspeitos, a droga seria vendida na cidade de Cabrobó, no Agreste pernambucano.