Hospam é contemplado com emenda parlamentar de Rogério Leão

O deputado estadual Rogério Leão, liberou os recursos de sua Emenda Parlamentar para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães de Serra Talhada – HOSPAM, no montante de R$ 330 mil (trezentos e trinta mil reais). O valor já está creditado em conta e é destinado à compra de uma UTI Móvel e também de Equipamentos Hospitalares.

Segundo Rogério Leão, a importância da destinação de emenda para o hospital é gigantesca pois a unidade atende todos aqueles que precisam na região. “É uma unidade de atendimento hospitalar muito importante no Sertão. Sua localização possibilita o acesso aos serviços com qualidade e com a chegada de mais uma UTI Móvel e a compra de Respiradores Artificiais, as pessoas poderão ser atendidas com mais urgência”, lembrou o parlamentar.

Dos trezentos e trinta mil reais, R$ 230 mil serão para aquisição de um veículo tipo UTI Móvel que reforçará o atendimento emergencial, necessário para demanda local e regional. Já os outros R$ 100 mil vão para compra de Equipamentos Hospitalares.

O Hospam publicou em suas redes sociais que a nova UTI Móvel vem para atender as transferências e remoções de pacientes daquela unidade. “O recurso já encontra-se em conta e agora será iniciado a tramitação burocrática para aquisição do veículo. Em breve realizaremos a entrega para a população”, publicou o hospital.

DO Nill Júnior