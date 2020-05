Hospam receberá mais 5 respiradores para atender pacientes com Covid-19 em Serra Talhada e região

Pernambuco recebeu, nessa terça-feira (19), mais 35 respiradores comprados a uma empresa privada. Segundo o estado, os equipamentos fazem parte de um lote de 100 aparelhos adquiridos em março. Todos serão enviados para hospitais no Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão, onde há atendimentos para pacientes com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Os primeiros 35 respiradores, informou o governo, foram entregues após uma decisão da Justiça, que determinou a busca e apreensão na empresa Intermed, localizada no estado de São Paulo, que não entregou na data correta.

Os equipamentos entregues nesta terça chegaram ao estado dentro do prazo. Em junho, anunciou a administração pública, a empresa deve enviar os 30 equipamentos restantes.

O estado disse, ainda, que vão receber os respiradores as seguintes unidades: Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata (10) e o Hospital Referência Covid-19 Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital (10).

Seis aparelhos seguirão para a UPAE de Goiana, na Mata Norte. Outros cinco beneficiarão o Hospam de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, e quatro vão para a UPAE de Garanhuns, no Agreste. (G1)