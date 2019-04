Hospital de Câncer de PE faz seleção para cadastro de reserva com salários de até R$ 9,9 mil

Estão abertas, até o dia 5 de maio, inscrições para um processo seletivo para preencher vagas de cadastro de reserva em unidades de saúde gerenciadas pelo Hospital de Câncer de Pernambuco no estado. Há, ao todo, 874 postos de níveis fundamental, técnico, médio e superior, com salários que variam entre R$ 998 e R$ 9.915,36.

Na seleção, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame. As oportunidades são para o Hospital da Mulher do Recife, o Hospital São Sebastião, no Cabo de Santo Agostinho, e nas Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada do Arruda, no Recife, e dos municípios de Arcoverde, Belo Jardim e Caruaru.

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora do processo. De acordo com o edital da seleção, também disponível no site, as inscrições custam R$ 30 para candidatos de nível fundamental, R$ 45 para candidatos aos cargos dos níveis médio e técnico e R$ 60 para os candidatos de nível superior. Cada candidato só pode se inscrever para um único cargo.

Os critérios de avaliação variam de acordo com as vagas a que se candidatam os interessados. Nos níveis fundamental, médio e técnico, há provas objetivas e entrevistas. Além dessas etapas, o nível superior também tem prova de títulos para os candidatos.

As provas objetivas estão previstas para o dia 26 de maio. Já o resultado final do processo seletivo tem divulgação prevista para o dia 8 de julho. O processo seletivo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.