Hospital Eduardo Campos atinge 18% da Ocupação, em ST

A Secretaria de Saúde de Serra Talhada informou no boletim epidemiológico desta quinta-feira (02) que foram registrados 02 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os pacientes são do sexo masculino, de 37 e 67 anos.

O município tem 10.225 casos confirmados, 10.038 pacientes recuperados, 52.092 casos descartados, 52 casos em investigação, 03 pacientes em tratamento domiciliar, 04 pacientes em internamento hospitalar, 07 casos ativos e 180 óbitos.

180 óbito – Paciente do sexo masculino, 67 anos, morador da Várzea. Portador de comorbidades (Doença Cardiovascular Crônica, Diabetes e Doença Respiratória Crônica). Faleceu no dia 16/03/21, no Hospital Naval do Recife.

INTERNAMENTOS:

A cidade de Serra Talhada tem nesta quinta-feira (02) um total de 18 pacientes internados, incluindo pacientes de Serra Talhada e de outras cidades pernambucanas.

O Hospital Eduardo Campos está com 18% de ocupação nos leitos de UTI. São 14 pacientes internados na UTI, sendo 01 serra-talhadense.

O HOSPAM está com 40% de ocupação, com 04 pacientes na UTI, sendo 03 serra-talhadenses. Não há pacientes nos leitos clínicos da unidade.

Nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José não há nenhum serra-talhadense internado. Portanto, temos 04 serra-talhadenses internados na rede pública de Serra Talhada, todos em leitos de UTI.

