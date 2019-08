Hospital Geral do Sertão, em Serra Talhada, deve ficar pronto até julho de 2020

A construção do Hospital Geral do Sertão – Governador Eduardo Campos (HGEC), no município de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, tem 30% do projeto concluído. Os serviços de execução da etapa física têm previsão de conclusão para o mês de março de 2020. Já a inauguração ainda não tem data, mas está prevista para o primeiro semestre do próximo ano. A unidade de saúde tem investimento de R$ 48 milhões. Na última sexta-feira (16), o governador Paulo Câmara vistoriu as obras.

O projeto do Hospital Geral Governador Eduardo Campos prevê o atendimento a uma demanda média de 462 internamentos por mês. A estrutura física contará com 5 salas de cirurgia, 60 leitos de internamento e 10 leitos de UTI, com possibilidade de expansão para um total de 140 leitos de internamento e 20 leitos de UTI.

As obras começaram em janeiro de 2018 e inicialmente, a previsão era de entregar em dezembro do mesmo ano. No entanto, de acordo com o secretário-executivo de Obras do Gabinete de Projetos Estratégicos, Nelson Holanda, o cronograma está em dia. Segundo ele, quando a obra física terminar, começa a fase de responsabilidade da Secretaria de Saúde, referente, por exemplo, à compra de equipamentos e à contratação de pessoal. “Com tudo isso em dia, a meta é entregar o equipamento público à população no primeiro semestre de 2020”, afirmou Nelson.

A unidade hospitalar terá aproximadamente 10 mil metros quadrados (m²) de área construída. Atualmente, estão sendo realizados serviços de engenharia em todos os seis blocos da unidade, incluindo a execução de concretagem de pilares, vigas e lajes; alvenaria e emboço interno, revestimento externo, instalação de esquadrias, eletrocalhas, cabos da rede elétrica, tubos da rede pluvial e da rede de esgoto, drenagem e equipamentos da rede de climatização.

“É uma emergência superestruturada, com capacidade para atendimento simultâneo de até 80 pessoas, 44 pessoas na linha de cuidado de adulto, 36 pessoas na linha de cuidado pediátrico. Estamos também agregando ao projeto inicial um centro de Oncologia para cuidar dessa demanda existente em toda a região. Esse equipamento hospitalar que o governador Paulo Câmara entregará vai revolucionar a assistência à saúde no interior de Pernambuco”, garantiu secretário estadual de Saúde, André Longo.

Também está prevista a execução de serviços de engenharia destinados ao sistema viário de entorno do HGEC, que terá, ao todo, 2,4 quilômetros de comprimento e inclui uma via arterial, duas vias locais e uma via projetada às margens da BR-232, além das intervenções junto à BR-232, com a criação de uma rótula, faixas de interseção, aceleração e desaceleração. A previsão de investimentos para o acesso viário é de R$ 3,3 milhões.

O hospital deve oferecer atendimento ambulatorial nas especialidades de traumato-ortopedia, clínicas geral, cardiológica e neurológica, além de cirurgia geral. A unidade vai complementar a rede de saúde da III Macrorregião, que possui 35 municípios e uma população de 842.153 habitantes e é composta pelas VI, X e XI Regionais de Saúde de Pernambuco. Além de Serra Talhada, o HGEC irá atender aos moradores dos municípios sertanejos de Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte e Triunfo.